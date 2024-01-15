Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 января

Главнокомандующий ВСУ Залужный подтвердил уничтожение самолета А-50 и Ил-22, а президент Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию

Владимир Зеленский (Фото: Ignazio Cassis\Twitter)

1. Залужный и Воздушные силы подтвердили сбивание российских самолетов А-50 и Ил-22 – видео. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подтвердил уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 россиян (подробнее).

2. Украина хочет привлечь Китай к переговорам о мире. В Пекине согласны. Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила на брифинге, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Андрей Ермак (подробнее).

3. ООН попросила у доноров $4,2 млрд на гуманитарную помощь украинцам. Организация Объединенных Наций 15 января обратилась к донорам с просьбой выделить $4,2 млрд в поддержку украинских пострадавших от войны и украинских беженцев в течение 2024 года (подробнее).

4. Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию. Примет участие в Давосском форуме. Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию, где планирует встретиться с лидерами страны и принять участие в Давосском форуме (подробнее).

5. Минобороны Британии о безопасности соглашения с Украиной: 2024 год должен стать точкой перелома. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс считает, что 2024 год должен стать "точкой перелома", а для Украины – годом, когда "может решиться судьба нации". Также он детализировал моменты соглашения в сфере обороны между Украиной и Британией и уточнил, что страна с начала большой войны уже подготовила 60 000 военных Вооруженных Сил Украины (подробнее).

6. Журналист Николов, расследующий коррупцию, заявил, что к нему "ломились". Полиция проверяет. Журналист-расследователь и соучредитель издания "Наши деньги" Юрий Николов заявил, что вечером 14 января в его квартиру "ломились неизвестные" и кричали ему, чтобы "шел воевать". Он считает, что это связано с его расследованиями коррупции в Министерстве обороны (подробнее).

7. Microsoft вышел на первое место в мире по рыночной капитализации. Помог ИИ. Microsoft опередил Apple и стал крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации. В настоящее время рыночная стоимость Microsoft – $2,887 трлн, Apple – $2,875 трлн (подробнее).

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