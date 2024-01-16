Сім головних новин України та світу на 19:00 16 січня

Під час форуму у Давосі президент Зеленський зустрівся із генсеком НАТО Столтенбергом та державним секретарем США Блінкеном, а Рада в цілому підтримала закон про цифровізацію ЗСУ

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг (Фото: ОП)

1. Fox пише, що спікер Палати Джонсон не піде на компроміс із Байденом для допомоги Україні. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не піде на компроміс із Сенатом та Білим домом щодо безпеки кордонів, який передбачає продовження допомоги Україні (детальніше).

2. Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі. Говорили про фронт, ППО та саміт НАТО – фото. Президент Володимир Зеленський у швейцарському Давосі зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили зокрема ситуацію на передовій, посилення української протиповітряної оборони та деякі політичні питання (детальніше).

3. "99% претензій вирішено". Уряд Румунії домовився з фермерами, які блокували кордон. Міністерство сільського господарства Румунії та представники фермерських асоціацій, які блокували кордон з Україною, змогли порозумітися: було підписано протокол, який задовольняє основні вимоги протестувальників (детальніше).

4. Під Куп'янськом оголосили повну евакуацію з двох громад. Там активно наступають росіяни. У Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію з Кіндрашівської та Курилівської громад. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у цих населених пунктах перебувають 3043 людини, з яких 279 дітей (детальніше).

5. Давос. Зеленський зустрівся із Блінкеном, а Єрмак – зі своїм "добрим другом" Салліваном – відео. Президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Також голова Офісу президента Андрій Єрмак відзвітував про зустріч з радником американського президента з національної безпеки Джейком Салліваном (детальніше).

6. Єдиний реєстр військовослужбовців. Рада в цілому підтримала закон про цифровізацію ЗСУ. Верховна Рада України в цілому ухвалила закон №10062, який стосується цифровізації Збройних сил України. Він надасть Міністерству оборони можливість посилити кіберзахист, а також створити єдиний реєстр військовослужбовців ЗСУ (детальніше).

7. Польські перевізники почали знімати блокаду: відкрито рух через Краковець і Раву-Руську. Польські перевізники почали знімати блокаду з кордону. За інформацією Державної митної служби, з 15:35 вівторка, 16 січня, розблоковано рух для вантажного транспорту через пункт пропуску "Корчова – Краківець". Державна прикордонна служба пізніше повідомила, що також відкрито рух через пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" (детальніше).

Читайте тексти дня:

Оператори на мільйон. Чому Україні потрібні тисячі екіпажів БпЛА та як їх навчити

"Неохоче і з байдужістю". Чому Україна втрачає дітей, які навчаються за кордоном

Як прощатися українською мовою без російського "пока": добірка відповідників

Олександр Кубраков про житлові сертифікати та фінансування відбудови

Для людей, а не машин. П'ять пішохідних мостів у Європі та Азії

Котеджі очікують на попит. Як держава стимулює ринок котеджних містечок