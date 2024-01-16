Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 января

В Давосе президент Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом и госсекретарем США Блинкеном, а Рада в целом поддержал закон о цифровизации ВСУ

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото: ОП)

1. Fox пишет, что спикер Палаты Джонсон не пойдет на компромисс с Байденом для помощи Украине. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не пойдет на компромисс с Сенатом и Белым домом по безопасности границ, предусматривающий продление помощи Украине (подробнее).

2. Зеленский встретился со Столтенбергом в Давосе. Говорили о фронте, ПВО и саммите НАТО – фото. Президент Владимир Зеленский в швейцарском Давосе встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили, в частности, ситуацию на передовой, усиление украинской противовоздушной обороны и некоторые политические вопросы (подробнее).

3. "99% претензий решено". Правительство Румынии договорилось с блокировавшими границу фермерами. Министерство сельского хозяйства Румынии и представители фермерских ассоциаций, которые блокировали границу с Украиной, смогли найти общий язык: был подписан протокол, удовлетворяющий основные требования протестующих (подробнее).

4. Под Купянском объявили полную эвакуацию из двух общин. Там активно наступают россияне. В Купянском районе объявили обязательную эвакуацию из Кондрашевской и Куриловской общин. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из которых 279 детей (подробнее).

5. Давос. Зеленский встретился с Блинкеном, а Ермак – со своим "добрым другом" Салливаном – видео. Президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Также глава Офиса президента Андрей Ермак отчитался о встрече с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном (подробнее).

6. Единый реестр военнослужащих. Совет в целом поддержал закон о цифровизации ВСУ. Верховная Рада Украины в целом приняла закон №10062, касающийся цифровизации Вооруженных сил Украины. Он предоставит Министерству обороны возможность усилить киберзащиту, а также создать единый реестр военнослужащих ВСУ (подробнее).

7. Польские перевозчики начали снимать блокаду: открыто движение через Краковец и Раву-Русскую. Польские перевозчики стали снимать блокаду с границы. По информации Государственной таможенной службы, с 15:35 вторника, 16 января, разблокировано движение для грузового транспорта через пункт пропуска "Корчева – Краковец". Государственная пограничная служба позже сообщила, что также открыто движение через пункт пропуска "Гребенное – Рава-Русская" (подробнее).

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