Сім головних новин України та світу на 21:00 25 липня

Байден пояснив, чому вийшов з передвиборчих перегонів, у Дніпрі затримали чоловіка, якого розшукували за вбивство Фаріон

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / EPA)

1."Передаю факел новому поколінню". Байден пояснив, чому вийшов з передвиборчих перегонів. Чинний президент США Джо Байден увечері 24 липня за місцевим часом звернувся до американської нації із заявою про причини свого рішення вийти з перегонів. Відеозвернення американського лідера опубліковано в його акаунті в соціальній мережі X (детальніше).

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2. Нідерланди та Данія до кінця літа передадуть ЗСУ партію танків Leopard 2. Цього літа Україні надійде партія танків Leopard 2A4, які придбали Данія та Нідерланди. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів (детальніше).

3. У Дніпрі затримали чоловіка, якого розшукували за вбивство Фаріон. У Дніпрі затримали чоловіка, який міг стріляти у політикиню та науковицю Ірину Фаріон, повідомив президенту Володимиру Зеленському міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У правоохоронців було фото затриманого — і його вдалося вистежити за смарткамерами. Наразі слідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем злочину (детальніше).

4. СБУ розкрила загальну кількість випадків підпалу авто військових. Служба безпеки України розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків. Про це повідомила пресслужба СБУ у відповідь на запит LIGA.net (детальніше).

5. У Росії поменшало ракет X-101, але щомісяця виготовляється по півсотні – ГУР. Щомісяця Росія виробляє близько 50 одиниць крилатих ракет повітряного базування Х-101. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони у відповідь на запит LIGA.net (детальніше).

6. "Інтернет-апокаліпсис": цифрова інфраструктура Росії "сиплеться" після кіберудару ГУР – джерело. Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони продовжують масштабну атаку на російську цифрову інфраструктуру, яка залучена у забезпеченні військової агресії Росії проти України. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбах (детальніше).

7. Підтоплення синьої гілки метро у Києві: суд відправив під домашній арешт обох підозрюваних. 25 липня обрали запобіжний захід підозрюваним працівникам Київського метрополітену у межах справи щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Про це повідомила Київська міська прокуратура (детальніше).

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