Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 25 июля

Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки, в Днепре задержали мужчину, которого разыскивали за убийство Фарион

Джо Байден (Фото: Evan Vucci/EPA)

1. "Передаю факел новому поколению". Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки. Действующий президент США Джо Байден вечером 24 июля по местному времени обратился к американской нации с заявлением о причинах своего решения выйти из гонки. Видеообращение американского лидера опубликовано в его аккаунте в социальной сети X (подробнее).

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2. Нидерланды и Дания к концу лета передадут ВСУ партию танков Leopard 2. Этим летом Украине поступит партия танков Leopard 2A4, которые приобрели Дания и Нидерланды. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Нидерландов (подробнее).

3. В Днепре задержан мужчина, которого разыскивали за убийство Фарион. В Днепре задержали мужчину, который мог стрелять в политика и ученого Ирину Фарион, сообщил президенту Владимиру Зеленскому министр внутренних дел Игорь Клименко. У правоохранителей было фото задержанного – и его удалось выследить по смарткамерам. Сейчас следствие склоняется к тому, что стрелок был лишь исполнителем преступления (подробнее).

4. СБУ раскрыла общее количество случаев поджога авто военных. Служба безопасности Украины расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях. Об этом сообщила прессслужба СБУ в ответ на запрос LIGA.net (подробнее).

5. В России стало меньше ракет X-101, но ежемесячно производится по полсотни – ГУР. Ежемесячно Россия производит около 50 единиц крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Об этом сообщила прессслужба Главного управления разведки Министерства обороны в ответ на запрос LIGA.net (подробнее).

6. "Интернет-апокалипсис": цифровая инфраструктура России "сыпется" после киберудара ГУР – источник. Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны продолжают масштабную атаку на российскую цифровую инфраструктуру, вовлеченную в обеспечение военной агрессии России против Украины. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбах (подробнее).

7. Подтопление синей ветки метро в Киеве: суд отправил под домашний арест обоих подозреваемых. 25 июля избрали меру пресечения подозреваемым работникам Киевского метрополитена в рамках дела о подтоплении тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Об этом сообщила Киевская городская прокуратура (подробнее).

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