Сім головних новин України та світу на 21:00 4 червня

Відключення світла і спеціальні аварійні графіки, обшуки у КМДА, удар Росії по Дніпру, готовність США ввести війська до Тайваню та інші новини

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1. Росіяни стратили 61 українського військовополоненого, є лише один вирок – генпрокурор. За час повномасштабної війни окупанти стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом росіянам, винесено один вирок суду (детальніше).

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2. Росія вдарила по Дніпру: поранено п'ятьох людей і немовля — фото наслідків. Зранку 4 червня російські окупаційні війська атакували Дніпро ракетами, внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків було пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені (детальніше).

3. Дефіцит електроенергії зріс через кондиціонери. Імпорт з Європи обмежений — Укренерго. Сьогодні, 4 червня, дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора через активніше використання кондиціонерів, хмарність, що перешкоджає роботі сонячних електростанцій, та зменшення обсягу імпорту електроенергії з Європи (детальніше).

4. Італія передає Україні систему ППО SAMP-T у новому пакеті військової допомоги. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що Рим передасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP-T у новому пакеті військової допомоги (детальніше).

5. Байден не виключає відправлення військових США до Тайваню у разі нападу Китаю. У США не відкидають ідею можливого розміщення своїх військових сил на Тайвані, якщо Китай здійснить вторгнення на острів. Про це повідомив американський президент Джо Байден (детальніше).

6. У КМДА обшуки: ДБР прийшло до заступника Кличка – джерело. 4 червня Державне бюро розслідувань проводить обшуки в приміщеннях Київської міської державної адміністрації та у заступника Віталія Кличка Костянтина Усова. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах (детальніше).

7. Укренерго почало вводити спеціальні аварійні графіки відключень: що це означає. Укренерго з 14:50 вівторка ввело спеціальні графіки аварійних відключень на значній частині території України. У повідомленні компанії вказано, що вони застосовані в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях та Києві (детальніше).

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