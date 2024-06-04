Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 4 июня

Отключения света и специальные аварийные графики, обыски в КГГА, удар России по Днепру, готовность США ввести войска в Тайвань и другие новости

Иллюстративное фото: Depositphotos

1. Россияне казнили 61 украинского военнопленного, есть только один приговор – генпрокурор. За время полномасштабной войны оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного, о подозрениях сообщено четырем россиянам, вынесен один приговор суда (подробнее).

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2. Россия ударила по Днепру: ранены пять человек и младенец — фото последствий. Утром 4 июня российские оккупационные войска атаковали Днепр ракетами, в результате работы противовоздушной обороны и падения обломков была повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые (подробнее).

3. Дефицит электроэнергии вырос из-за кондиционеров. Импорт из Европы ограничен – Укрэнерго. Сегодня, 4 июня, дефицит в энергосистеме несколько больше, чем вчера из-за активного использования кондиционеров, облачности, препятствующей работе солнечных электростанций, и уменьшению объема импорта электроэнергии из Европы (подробнее).

4. Италия передает Украине систему ПВО SAMP-T в новом пакете военной помощи. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что Рим передаст Украине систему противовоздушной обороны SAMP-T в новом пакете военной помощи (подробнее).

5. Байден не исключает отправки военных США в Тайвань в случае нападения Китая. В США не исключают идею возможного размещения своих военных сил на Тайване, если Китай совершит вторжение на остров. Об этом сообщил американский президент Джо Байден (подробнее).

6. В КГГА обыски: ГБР пришло к заместителю Кличко – источник. 4 июня Государственное бюро расследований проводит обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации и у заместителя Виталия Кличко Константина Усова. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах (подробнее).

7. Укрэнерго начало вводить специальные аварийные графики отключений: что это значит. Укрэнерго с 14:50 вторника ввело специальные графики аварийных отключений на значительной части территории Украины. В сообщении компании указано, что они применены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях и Киеве (подробнее).

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