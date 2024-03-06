Сім головних новин України та світу на 21:00 6 березня

Росія атакувала Одесу, коли там були Зеленський і прем'єр Греції, Гейлі вибула з президентських перегонів у США, нова операція ГУР і інші новини

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1. Росія вдарила по Одесі, коли Зеленський був там із прем'єром Греції. Є жертви. Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній ракетний удар по Одесі, де він перебував з офіційним візитом разом із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Голова держави повідомив на спільній пресконференції, що унаслідок удару загарбників є загиблі та поранені (детальніше).

2. Гейлі офіційно вибула з президентських перегонів. Привітала Трампа, але успіху не побажала. Ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі офіційно оголосила про вихід із боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії. В ефірі Fox News вона привітала свого головного конкурента Дональда Трампа, але не підтримала його (детальніше).

3. Конгресмени обох партій написали листа Остіну. Просять ATACMS для України і не тільки. Двопартійна група американських законодавців закликає голову Пентагону Ллойда Остіна передати Україні далекобійні ракети ATACMS та допомогти українським військовим з артилерійськими снарядами. Копію листа опублікував у Facebook нардеп від Слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв (детальніше).

4. Під Курськом безпілотник атакував Михайлівський ГЗК, це операція ГУР, почалася пожежа — відео. У Желєзногорську Курської області безпілотник атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що удар був операцією Головного управління розвідки Міноборони (детальніше).

5. У Нікополі внаслідок російського артобстрілу згорів гіпермаркет Епіцентр – фото. У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російського артобстрілу зруйновано гіпермаркет Епіцентр. На щастя, загиблих немає. Про це LIGA.net повідомила пресслужба компанії (детальніше).

6. Харчування для ЗСУ опинилось під загрозою, тендери зірвано. Державний оператор тилу (ДОТ), закупівельна організація Міністерства оборони, повідомив про повторний зрив тендерів на харчування для Збройних Сил України. За словами гендиректора ДОТ Арсена Жумаділова, учасники торгів синхронно відкликали пропозиції (детальніше).

7. Латвія остаточно заборонила овочі, фрукти та зернові із Росії та Білорусі. Уряд Латвії встановив заборону на ввезення до країни сільськогосподарської та кормової продукції з Росії та Білорусі, а також з інших третіх країн, якщо відповідна продукція має російське або білоруське походження (детальніше).

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