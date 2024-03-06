Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 6 марта

Россия атаковала Одессу, когда там были Зеленский и премьер Греции, Хейли выбыла из президентской гонки в США, новая операция ГУР и другие новости

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1. Россия ударила по Одессе, когда Зеленский был там с премьером Греции. Есть жертвы. Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний ракетный удар по Одессе, где он находился с официальным визитом вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Глава государства сообщил на совместной пресс-конференции, что в результате удара захватчиков есть погибшие и раненые (подробнее).

2. Хейли официально выбыла из президентской гонки. Поздравила Трампа, но успеха не пожелала. Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли официально объявила о выходе из борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии. В эфире Fox News она поздравила своего главного конкурента Дональда Трампа, но не поддержала его (подробнее).

3. Конгрессмены обеих партий написали письмо Остину. Просят ATACMS для Украины и не только. Двухпартийная группа американских законодателей призывает главу Пентагона Ллойда Остина передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и помочь украинским военным с артиллерийскими снарядами. Копию письма опубликовал в Facebook нардеп от Слуги народа, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев (подробнее).

4. Под Курском беспилотник атаковал Михайловский ГОК, это операция ГУР, начался пожар – видео. В Железногорске Курской области беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат. Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил, что удар был операцией Главного управления разведки Минобороны (подробнее).

5. В Никополе в результате российского артобстрела сгорел гипермаркет Эпицентр – фото. В Никополе Днепропетровской области в результате российского артобстрела разрушен гипермаркет Эпицентр. К счастью, погибших нет. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба компании (подробнее).

6. Питание для ВСУ оказалось под угрозой, тендеры сорваны. Государственный оператор тыла (ГОТ), закупочная организация Министерства обороны, сообщил о повторном срыве тендеров на питание для Вооруженных Сил Украины. По словам гендиректора ГОТ Арсена Жумадилова, участники торгов синхронно отозвали предложения (подробнее).

7. Латвия окончательно запретила овощи, фрукты и зерновые из России и Беларуси. Правительство Латвии установило запрет на ввоз в страну сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси, а также из других третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или беларуское происхождение (подробнее).

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