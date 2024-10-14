Сім головних новин України та світу на 22:00 14 жовтня

По всій Україні надходять повідомлення про мінування, в Росії знищили літак Ту-134, Зеленський представить План перемоги

Російський Ту-134 (Фото: Вікіпедія/Igor Dvurekov)

1. По всій країні – "мінування". Торкнулося й офісу LIGA.net. По Україні масово надходять повідомлення про замінування різноманітних установ. LIGA.net також отримала повідомлення про мінування свого офісу в Києві.

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2. На летовищі в Росії знищено літак Ту-134. Він перевозив верхівку Міноборони ворога – відео. В ніч проти 13 жовтня у Росії згорів військово-транспортний літак Ту-134. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

3. Зеленський представить План перемоги у парламенті: названа дата. У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

4. Зеленський: Росіяни п'яту добу намагаються прорвати нашу оборону в Курській області. Російські військові п'яту добу намагаються прорвати українську оборону в Курській області, однак Сили оборони тримаються і контратакують. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

5. Росія обстріляла порт в Одесі: пошкоджено два судна, загинула людина. У понеділок, 14 жовтня, Росія обстріляла Одеський порт. Унаслідок атаки одна людина загинула, вісім постраждали. Пошкоджено два вантажні судна, повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба.

6. Україна побудувала новий міст через Десну в Чернігові. Старий розбомбили росіяни – фото. У Чернігові завершили будівництво нового мосту через Десну. Про це повідомив власник компанії "Автострада", яка виконувала роботи, Максим Шкіль.

7. КМІС виявив падіння довіри українців до Зеленського до 59%. Найбільше не довіряють на сході. З початку повномасштабної війни довіра українців до президента Володимира Зеленського знизилась на 31%. Найбільше не довіряють главі держави жителі східної частини України, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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