Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 14 октября

По всей Украине поступают сообщения о минировании, в России уничтожили самолет Ту-134, Зеленский представит План победы

Российский Ту-134 (Фото: Википедия/Igor Dvurekov)

1. По всей стране – "минирование". Коснулось и офиса LIGA.net. В Украине массово поступают сообщения о минировании различных учреждений. LIGA.net также получила уведомление о минировании своего офиса в Киеве.

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2. На аэродроме в России уничтожен самолет Ту-134. Он перевозил верхушку Минобороны врага – видео. В ночь на 13 октября в России сгорел военно-транспортный самолет Ту-134. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

3. Зеленский представит План победы в парламенте: названа дата. В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

4. Зеленский: Россияне пятые сутки пытаются прорвать нашу оборону в Курской области. Российские военные пятые сутки пытаются прорвать украинскую оборону в Курской области, однако Силы обороны держатся и контратакуют. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

5. Россия обстреляла порт в Одессе: повреждены два судна, погиб человек. В понедельник, 14 октября, Россия обстреляла Одесский порт. В результате атаки один человек погиб, восемь пострадали. Повреждены два грузовых судна, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.

6. Украина построила новый мост через Десну в Чернигове. Старый разбомбили россияне – фото. В Чернигове завершили строительство нового моста через Десну. Об этом сообщил владелец компании "Автострада", выполнявшей работы, Максим Шкиль.

7. КМИС выявил падение доверия украинцев к Зеленскому до 59%. Больше всего не доверяют на востоке. С начала полномасштабной войны доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому снизилось на 31%. Больше всего не доверяют главе государства жители восточной части Украины, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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