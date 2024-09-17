Сім головних новин України та світу на 22:00 17 вересня
- З'явилися перші супутникові знімки та фото з місця уражених складів РФ під окупованим Маріуполем. З'явилися супутникові знімки наслідків ударів Військово-морських сил ЗСУ по складах боєприпасів РФ під тимчасово окупованим Маріуполем. Раніше ВМС повідомили, що завдяки удару вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для застосування на українській території (детальніше).
- Росія завдала авіаційного удару по Харкову: поранені четверо рятувальників. Вдень 17 вересня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали четверо рятувальників, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов (детальніше).
- Росія атакувала півсотнею ударних дронів: більшу частину збито, два повернулись до РФ. У ніч проти 17 вересня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами. Вдалося збити 34 "шахеди", повідомили Повітряні сили ЗСУ. Зокрема, Сумська ОВА повідомляла про масовану атаку "шахедами". У Сумах немає світла, через що вода подається з пониженим тиском (детальніше).
- Росіяни стратили військовополоненого ЗСУ мечем з написом "За Курск". Розпочато розслідування. Російські окупанти стратили беззбройного українського військовополоненого, встромивши у нього меч. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (детальніше).
- Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення податків. Депутати Верховної Ради 241 голосом підтримали у першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків на 58 млрд грн цього року та 137 млрд наступного (детальніше).
- Рада підтримала реформу митниці. Це "маяк" за програмами допомоги Україні. Верховна Рада на засіданні 17 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №6490-д про реформування митниці. Реформа митниці – один із ключових "маяків" за програмами допомоги Україні на 2024 рік (детальніше).
- У Лівані масово вибухнули пейджери бойовиків Хезболли: поранено понад 2700 осіб – відео. У вівторок, 17 вересня, у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики угруповання Хезболла використовують для зв’язку. Унаслідок інциденту поранення отримали сотні людей (детальніше).
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