Сім головних новин України та світу на 22:00 17 вересня
Ілюстративне фото: ВМС ЗСУ
  1. З'явилися перші супутникові знімки та фото з місця уражених складів РФ під окупованим Маріуполем. З'явилися супутникові знімки наслідків ударів Військово-морських сил ЗСУ по складах боєприпасів РФ під тимчасово окупованим Маріуполем. Раніше ВМС повідомили, що завдяки удару вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для застосування на українській території (детальніше).
  2. Росія завдала авіаційного удару по Харкову: поранені четверо рятувальників. Вдень 17 вересня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали четверо рятувальників, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов (детальніше).
  3. Росія атакувала півсотнею ударних дронів: більшу частину збито, два повернулись до РФ. У ніч проти 17 вересня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами. Вдалося збити 34 "шахеди", повідомили Повітряні сили ЗСУ. Зокрема, Сумська ОВА повідомляла про масовану атаку "шахедами". У Сумах немає світла, через що вода подається з пониженим тиском (детальніше).
  4. Росіяни стратили військовополоненого ЗСУ мечем з написом "За Курск". Розпочато розслідування. Російські окупанти стратили беззбройного українського військовополоненого, встромивши у нього меч. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (детальніше).
  5. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення податків. Депутати Верховної Ради 241 голосом підтримали у першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків на 58 млрд грн цього року та 137 млрд наступного (детальніше).
  6. Рада підтримала реформу митниці. Це "маяк" за програмами допомоги УкраїніВерховна Рада на засіданні 17 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №6490-д про реформування митниці. Реформа митниці – один із ключових "маяків" за програмами допомоги Україні на 2024 рік (детальніше).
  7. У Лівані масово вибухнули пейджери бойовиків Хезболли: поранено понад 2700 осіб – відео. У вівторок, 17 вересня, у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики угруповання Хезболла використовують для зв’язку. Унаслідок інциденту поранення отримали сотні людей (детальніше).

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