Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 17 сентября
- Появились первые спутниковые снимки и фото с места пораженных складов РФ под оккупированным Мариуполем. Появились спутниковые снимки последствий ударов Военно-морских сил ВСУ по складам боеприпасов РФ под временно оккупированным Мариуполем. Ранее ВМС сообщили, что благодаря удару удалось уничтожить как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые оккупанты накапливали для применения на украинской территории (подробнее).
- Россия нанесла авиационный удар по Харькову: ранены четверо спасателей. Днем 17 сентября российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Харькову, в результате чего пострадали четверо спасателей, сообщил глава ОВА Олег Синегубов (подробнее).
- Россия атаковала полсотней ударных дронов: большая часть сбита, два вернулись в РФ. В ночь на 17 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Удалось сбить 34 "шахеда", сообщили Воздушные силы ВСУ. В частности, Сумская ОВА сообщала о массовой атаке "шахедами". В Сумах нет света, из-за чего вода подается с пониженным давлением (подробнее).
- Россияне казнили военнопленного ВСУ мечом с надписью "За Курск". Начато расследование. Российские оккупанты казнили безоружного украинского военнопленного, воткнув в него меч. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста (подробнее).
- Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов. Депутаты Верховной Рады 241 голосом поддержали в первом чтении законопроект №11416-д о повышении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем (подробнее).
- Рада поддержала реформу таможни. Это "маяк" по программам помощи Украине. Верховная Рада на заседании 17 сентября приняла в целом законопроект №6490-д о реформировании таможни. Реформа таможни – один из ключевых "маяков" по программам помощи Украине на 2024 год (подробнее).
- В Ливане массово взорвались пейджеры боевиков Хезболлы: ранены более 2700 человек – видео. Во вторник, 17 сентября, в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики группировки Хезболла используют для связи. В результате инцидента ранения получили сотни человек (подробнее).
Читайте также главные тексты дня:
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
"Самым страшным был голод. Люди теряли рассудок". 810 дней плена Константина Миргородского
Буданов намекнул, а Набиуллина признала. Когда у РФ начнутся проблемы с деньгами
Психосоматика: какие болезни могут вызвать душевные травмы
Проект госбюджета-2025: как изменились расходы на оборону
Нужна дальнейшая интеграция. Спасет ли Украину дополнительная возможность импорта электроэнергии