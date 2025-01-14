Сім головних новин України та світу станом на 21:00 14 січня
- Зеленський відповів на заклики партнерів знизити вік мобілізації: Спочатку потрібна техніка. На заклики партнерів знизити мобілізаційний вік президент Володимир Зеленський заявив, що спочатку потрібно укомплектувати наявні бригади технікою. Про це він розповів під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
- Окрім НПЗ, в Енгельсі уражено склади аеродрому – джерело в СБУ. Служба безпеки України та Сили оборони уразили чотири об'єкти у Росії – окрім нафтопереробного заводу в Енгельсі, удар прийшовся по складах місцевої авіабази. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в СБУ.
- Україна підтвердила ураження Брянського хімзаводу – відео. Українські сили завдали точного удару по Брянському хімічному заводу – стратегічному об'єкту військово-промислового комплексу Росії, підтвердили у командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ.
- Генштаб ЗСУ заперечив переведення у піхоту гостродефіцитних фахівців Повітряних сил. Генеральний штаб ЗСУ заявив, що не планувалося і не планується переводити гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи. Напередодні військові заявили про масові переведення спеціалістів до піхоти.
- Зеленський вніс законопроєкт про кримінальну відповідальність за обхід санкцій: деталі. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запроваджується кримінальна відповідальність за обхід санкцій. Відповідний законопроєкт № 12406 з'явився на сайті парламенту.
- Зеленський показав нове відео розмови з полоненим солдатом КНДР. Його покинули пораненим. Президент Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування українських слідчих із полоненим солдатом із Північної Кореї. Той заявив, що кілька днів сам просидів поранений перед тим, як його взяли у полон.
- Bloomberg: Китай розглядає можливість продажу TikTok US Ілону Маску. Китайська влада розглядає варіант, за якого мільярдер Ілон Маск може придбати американський бізнес TikTok, стверджує Bloomberg із посиланням на власні джерела.
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