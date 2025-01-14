Семь главных новостей Украины и мира по состоянию на 21:00 14 января
- Зеленский ответил на призывы партнеров снизить возраст мобилизации: Сначала нужна техника. На призывы партнеров снизить мобилизационный возраст президент Владимир Зеленский заявил, что сначала нужно укомплектовать имеющиеся бригады техникой. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
- Кроме НПЗ, в Энгельсе поражены склады аэродрома – источник в СБУ. Служба безопасности Украины и Силы обороны поразили четыре объекта в России – кроме нефтеперерабатывающего завода в Энгельсе, удар пришелся по складам местной авиабазы. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.
- Украина подтвердила поражение Брянского химзавода – видео. Украинские силы нанесли точный удар по Брянскому химическому заводу – стратегическому объекту военно-промышленного комплекса России, подтвердили в командовании Сил беспилотных систем ВСУ.
- Генштаб ВСУ отрицает перевод в пехоту остродефицитных специалистов Воздушных сил. Генеральный штаб ВСУ заявил, что не планировалось и не планируется переводить остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения. Накануне военные заявили о массовых переводах специалистов в пехоту.
- Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности за обход санкций: детали. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым вводится уголовная ответственность за обход санкций. Соответствующий законопроект №12406 появился на сайте парламента.
- Зеленский показал новое видео разговора с пленным солдатом КНДР. Его бросили раненым. Президент Владимир Зеленский показал новые кадры общения украинских следователей с пленным солдатом из Северной Кореи. Он заявил, что несколько дней сам просидел раненый перед тем, как его взяли в плен.
- Bloomberg: Китай рассматривает возможность продажи TikTok US Илона Маску. Китайские власти рассматривают вариант, при котором миллиардер Илон Маск может приобрести американский бизнес TikTok, утверждает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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