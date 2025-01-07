Сім головних новин України та світу станом на 22:00 7 січня
- Трамп сподівається закінчити повномасштабну війну в Україні за пів року. Висловився і щодо НАТО. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України зараз "набагато складніша", але він сподівається завершити її за пів року. Про це він сказав на пресконференції 7 січня після того, як Конгрес підтвердив його перемогу на виборах.
- Загальні втрати росіян перевалили за 800 000. Була врожайна доба на фронті. За минулу добу, 6 січня, українські воїни знищили 1970 росіян, 45 артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони окупантів, кілька реактивних систем залпового вогню і десятки одиниць іншої зброї і техніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
- Новий історичний рекорд. Міжнародні резерви України перевищили $43,78 млрд. Станом на 1 січня 2025 року міжнародні резерви України сягнули $43 787,6 мільйона, збільшившись протягом грудня на 9,7%. Про це повідомляється на сайті НБУ.
- Трамп: Данія має поступитися Гренландією США. Не виключаю військового примусу. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Данія має поступитися США Гренландією для захисту "вільного світу", зокрема від кораблів Китаю та Росії. Про це він заявив під час виступу 7 січня після того, як Конгрес підтвердив його перемогу на виборах, повідомляє CNN.
- Інфляція в Україні пришвидшується: у НБУ назвали основні причини. Споживча інфляція в Україні у листопаді 2024 року зросла до 11,2% у річному вимірі, перевищивши прогнози, наведені в Інфляційному звіті НБУ за жовтень. Головним чинником цього зростання залишається продовольча інфляція, а також пришвидшення адміністративно регульованих цін. Згідно з оцінками НБУ, ця тенденція продовжилася й у грудні, йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (січень 2025 року).
- Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах. Міністр оборони Рустем Умєров призначив ексміністра інфраструктури та регіонального розвитку Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Про це повідомила пресслужба відомства.
- Рівень довіри до Зеленського в Україні знову почав падати – опитування КМІС. Рівень довіри до президента Володимира Зеленського серед українців дещо впав за останні місяці. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
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