Семь главных новостей Украины и мира по состоянию на 22:00 7 января
- Трамп надеется закончить полномасштабную войну в Украине через полгода. Высказался и о НАТО. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины сейчас "намного сложнее", но он надеется завершить ее через полгода. Об этом он сказал на пресс-конференции 7 января после того, как Конгресс подтвердил его победу на выборах.
- Общие потери россиян перевалили за 800 000. Были урожайные сутки на фронте. За прошедшие сутки, 6 января, украинские воины уничтожили 1970 россиян, 45 артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны окупантов, несколько реактивных систем залпового огня и десятки единиц другого оружия и техники. Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.
- Новый исторический рекорд. Международные резервы Украины превысили $43,78 млрд. По состоянию на 1 января 2025 года международные резервы Украины составили $43 787,6 миллиона, увеличившись в течение декабря на 9,7%. Об этом сообщается на сайте НБУ.
- Трамп: Дания должна уступить Гренландию США. Не исключаю военного принуждения. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Дания должна уступить США Гренландии для защиты "свободного мира", в том числе от кораблей Китая и России. Об этом он заявил во время выступления 7 января после того, как Конгресс подтвердил его победу на выборах, сообщает CNN.
- Инфляция в Украине ускоряется: у НБУ назвали основные причины. Потребительская инфляция в Украине в ноябре 2024 года выросла до 11,2% в годовом исчислении, превысив прогнозы, приведенные в Инфляционном отчете НБУ за октябрь. Главным фактором этого роста остается продовольственная инфляция, а также ускорение административно регулируемых цен. Согласно оценкам НБУ, эта тенденция продолжилась и в декабре, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (январь 2025 года).
- Умеров назначил Кубракова своим советником на общественных началах. Министр обороны Рустем Умеров назначил эксминистра инфраструктуры и регионального развития Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
- Уровень доверия к Зеленскому в Украине снова начал падать – опрос КМИС. Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому среди украинцев несколько упал за последние месяцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
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