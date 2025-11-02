Скандального британського експринца позбавлять останнього військового звання
Британський уряд працює над тим, щоб позбавити колишнього принца Ендрю останнього почесного військового звання на прохання його старшого брата, короля Чарльза III. Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гілі в інтерв'ю мовнику BBC.
Чиновник зазначив, що монарх "дав зрозуміти, що це те, чого він бажає". Ендрю, якого позбавили звання принца 30 жовтня, зберіг звання віцеадмірал Королівського флоту після того, як у 2022 році відмовився від інших військових чинів.
"Це правильний крок, це крок, який, за словами короля, ми повинні зробити, і ми над цим працюємо зараз", – заявив Гілі щодо позбавлення Ендрю останнього звання.
Молодший брат короля мав 22-річну кар'єру у флоті й служив пілотом гелікоптера під час Фолклендської війни з Аргентиною у 1982 році.
Також Ендрю командував протимінним кораблем HMS Cottesmore.
Наприкінці жовтня він втратив останні королівські титули та привілеї після місяців тиску через його зв'язки з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Ендрю завжди заперечував свою провину.
- 17 жовтня Ендрю відмовився від використання свого титулу герцога Йоркського.
