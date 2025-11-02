Скандального британського експринца позбавлять останнього військового звання

Молодший брат Чарльза ІІІ втратить віцеадміральське звання після тиску щодо його зв'язків з Епштейном

Принц Ендрю (Фото: Prince Andrew / EPA)

Британський уряд працює над тим, щоб позбавити колишнього принца Ендрю останнього почесного військового звання на прохання його старшого брата, короля Чарльза III. Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гілі в інтерв'ю мовнику BBC.

Чиновник зазначив, що монарх "дав зрозуміти, що це те, чого він бажає". Ендрю, якого позбавили звання принца 30 жовтня, зберіг звання віцеадмірал Королівського флоту після того, як у 2022 році відмовився від інших військових чинів.

"Це правильний крок, це крок, який, за словами короля, ми повинні зробити, і ми над цим працюємо зараз", – заявив Гілі щодо позбавлення Ендрю останнього звання.

Молодший брат короля мав 22-річну кар'єру у флоті й служив пілотом гелікоптера під час Фолклендської війни з Аргентиною у 1982 році.

Також Ендрю командував протимінним кораблем HMS Cottesmore.

Наприкінці жовтня він втратив останні королівські титули та привілеї після місяців тиску через його зв'язки з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Ендрю завжди заперечував свою провину.