Скандального британского экс-принца лишат последнего воинского звания
Британское правительство работает над тем, чтобы лишить бывшего принца Эндрю последнего почетного воинского звания по просьбе его старшего брата, короля Чарльза III. Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили в интервью вещателю BBC.
Чиновник отметил, что монарх "дал понять, что это то, чего он желает". Эндрю, которого лишили звания принца 30 октября, сохранил звание вице-адмирала Королевского флота после того, как в 2022 году отказался от других военных чинов.
"Это правильный шаг, это шаг, который, по словам короля, мы должны сделать, и мы над этим работаем сейчас", – заявил Хили насчет лишения Эндрю последнего звания.
Младший брат короля имел 22-летнюю карьеру во флоте и служил пилотом вертолета во время Фолклендской войны с Аргентиной в 1982 году.
Также Эндрю командовал противоминным кораблем HMS Cottesmore.
В конце октября он потерял последние королевские титулы и привилегии после месяцев давления из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Эндрю всегда отрицал свою вину.
- 17 октября Эндрю отказался от использования своего титула герцога Йоркского.
