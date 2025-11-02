Скандального британского экс-принца лишат последнего воинского звания

Младший брат Чарльза III потеряет вице-адмиральское звание после давления насчет его связей с Эпштейном

Принц Эндрю (Фото: Prince Andrew / EPA)

Британское правительство работает над тем, чтобы лишить бывшего принца Эндрю последнего почетного воинского звания по просьбе его старшего брата, короля Чарльза III. Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили в интервью вещателю BBC.

Чиновник отметил, что монарх "дал понять, что это то, чего он желает". Эндрю, которого лишили звания принца 30 октября, сохранил звание вице-адмирала Королевского флота после того, как в 2022 году отказался от других военных чинов.

"Это правильный шаг, это шаг, который, по словам короля, мы должны сделать, и мы над этим работаем сейчас", – заявил Хили насчет лишения Эндрю последнего звания.

Младший брат короля имел 22-летнюю карьеру во флоте и служил пилотом вертолета во время Фолклендской войны с Аргентиной в 1982 году.

Также Эндрю командовал противоминным кораблем HMS Cottesmore.

В конце октября он потерял последние королевские титулы и привилегии после месяцев давления из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Эндрю всегда отрицал свою вину.