Британский принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского: в чем причина

Младший брат Чарльза III отказался от титула на фоне обвинений относительно его поведения и связей с Джеффри Эпштейном

Принц Эндрю (Фото: Andy Rain/EPA)

Младший брат короля Великобритании Чарльза III, принц Эндрю отказался от использования своего титула герцога Йоркского после лет критики относительно его поведения и связей с американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Об этом говорится в его заявлении, передает агентство Reuters.

Репутация Эндрю, младшего брата короля Чарльза и сына покойной королевы Елизаветы II, подверглась ударам в последние годы, в частности из-за его связей с Эпштейном.

В своем заявлении Эндрю сказал, что "постоянные обвинения против меня" отрывают от работы его старшего брата и более широкой работы британской королевской семьи.

"Поэтому я больше не буду использовать титул или почести, которые мне были предоставлены. Как я уже говорил ранее, я решительно отрицаю обвинения против меня", — сказал он.

65-летний Эндрю, восьмой в очереди на британский престол, когда-то считался блестящим морским офицером и служил в армии во время Фолклендской войны с Аргентиной в 1980-х годах. В 2022 году он был лишен большинства своих титулов и отстранен от королевских обязанностей из-за своих связей с Эпштейном.

В том же году он урегулировал иск, поданный Вирджинией Джуффре, которая умерла в апреле. Женщина обвинила его в сексуальном насилии над ней, когда она была подростком. Эндрю всегда отрицал ее версию.