Британський принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського: в чому причина

Менший брат Чарльза III відмовився від титулу на тлі звинувачень щодо його поведінки та зв'язків із Джеффрі Епштейном

Принц Ендрю (Фото: Andy Rain/EPA)

Менший брат короля Великої Британії Чарльза II,I принц Ендрю відмовився від використання свого титулу герцога Йоркського після років критики щодо його поведінки та зв'язків з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це йдеться в його заяві, передає агентство Reuters.

Репутація Ендрю, молодшого брата короля Чарльза та сина покійної королеви Єлизавети II, зазнала ударів в останні роки, зокрема через його зв'язки з Епштейном.

У своїй заяві Ендрю сказав, що "постійні звинувачення проти мене" відривають від роботи старшого брата та ширшої роботи британську королівську родину.

"Тому я більше не використовуватиму титул чи почесті, які мені були надані. Як я вже казав раніше, я рішуче заперечую звинувачення проти мене", – сказав він.

65-річний Ендрю, восьмий у черзі на британський престол, колись вважався блискучим морським офіцером і служив у війську під час Фолклендської війни з Аргентиною у 1980-х роках. У 2022 році його позбавили більшості титулів і усунули від королівських обов'язків через зв'язки з Епштейном.

Того року він врегулював позов, поданий Вірджинією Джуффре, яка померла у квітні. Жінка звинуватила його у сексуальному насильстві над нею, коли вона була підлітком. Ендрю завжди заперечував її версію.