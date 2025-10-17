Британський принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського: в чому причина
Менший брат короля Великої Британії Чарльза II,I принц Ендрю відмовився від використання свого титулу герцога Йоркського після років критики щодо його поведінки та зв'язків з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це йдеться в його заяві, передає агентство Reuters.
Репутація Ендрю, молодшого брата короля Чарльза та сина покійної королеви Єлизавети II, зазнала ударів в останні роки, зокрема через його зв'язки з Епштейном.
У своїй заяві Ендрю сказав, що "постійні звинувачення проти мене" відривають від роботи старшого брата та ширшої роботи британську королівську родину.
"Тому я більше не використовуватиму титул чи почесті, які мені були надані. Як я вже казав раніше, я рішуче заперечую звинувачення проти мене", – сказав він.
65-річний Ендрю, восьмий у черзі на британський престол, колись вважався блискучим морським офіцером і служив у війську під час Фолклендської війни з Аргентиною у 1980-х роках. У 2022 році його позбавили більшості титулів і усунули від королівських обов'язків через зв'язки з Епштейном.
Того року він врегулював позов, поданий Вірджинією Джуффре, яка померла у квітні. Жінка звинуватила його у сексуальному насильстві над нею, коли вона була підлітком. Ендрю завжди заперечував її версію.
- 18 липня WSJ опублікувала статтю, в якій йдеться про те, що Трамп міг написати непристойне привітання Епштейну. Президент США звинуватив видання в неправдивій інформації й заявив, що подасть до суду.
- Того самого дня президент США доручив розсекретити матеріали у справі Епштейна.
- 18 липня стало відомо, що Трамп подав позов проти газети Wall Street Journal та її власників і журналістів на $10 млрд.
Коментарі (0)