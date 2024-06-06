Смерть чоловіка після відвідування ТЦК у Житомирській області. Поліція почала розслідування
Правоохоронні органи розпочали розслідування за фактом смерті чоловіка від нападу епілепсії після відвідин Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Звягелі Житомирської області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
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За інформацією відомства, Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Досудове розслідування здійснюється Звягельським районним відділом поліції.
За даними слідства, чоловіка доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. 2 червня він помер у лікарні.
- 1 березня прокуратура повідомила, що у Тернопільській області помер чоловік, який два дні провів у територіальному центрі комплектування.
- У відомстві стверджували, що чоловік хворів на епілепсію, а на його тілі були синці та забої. За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження.
- 23 квітня дорогою до навчального центру в Закарпатській області помер мобілізований.
- 23 травня в одному із Закарпатських ТЦК помер чоловік, якого визнали придатним до військової служби за станом здоров’я.
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