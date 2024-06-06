Смерть мужчины после посещения ТЦК в Житомирской области. Полиция начала расследование
Правоохранительные органы начали расследование по факту смерти мужчины от приступа эпилепсии после посещения Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Звягеле Житомирской области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
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По информации ведомства, Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Досудебное расследование осуществляется Звягельским районным отделом полиции.
По данным следствия, мужчину доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. По предварительной информации, там у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой помощи доставили в реанимацию. 2 июня он скончался в больнице.
- 1 марта прокуратура сообщила, что в Тернопольской области скончался мужчина, который два дня провел в территориальном центре комплектования.
- В ведомстве утверждали, что мужчина болел эпилепсией, а на его теле были синяки и ушибы. По этому факту прокуратура открыла уголовное производство.
- 23 апреля по дороге в учебный центр в Закарпатской области умер мобилизованный.
- 23 мая в одном из Закарпатских ТЦК скончался мужчина, которого признали годным к военной службе по состоянию здоровья.
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