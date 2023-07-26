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Оголосили про підозру клірику-втікачу УПЦ – ледь не першим підтримав вбивства українців

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 12:32
Оголосили про підозру клірику-втікачу УПЦ – ледь не першим підтримав вбивства українців - Фото
Роменська єпархія УПЦ МП (Фото: Вікіпедія)

Митрополиту Роменської єпархії УПЦ МП на Сумщині Олексію Масленнікову повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Він переховується у країні-агресорці, стверджує Служба безпеки України.

За даними слідства, після початку повномасштабної війни священник втік до Росії, де одним із перших підтримав загарбницьку війну проти України.

Фото: СБУ

Крім того, у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області РФ, де спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які вбивають українців, стверджують правоохоронці.

Якщо його провину доведе суд, колишній митрополит УПЦ сяде у тюрму.

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Мілана Головань
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