Сообщили о подозрении клирику-беглецу УПЦ – едва ли не первым поддержал убийства украинцев

Митрополиту Роменской епархии УПЦ МП в Сумской области Алексею Масленникову сообщили о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии России против Украины. Он скрывается в стране-агрессоре, утверждает Служба безопасности Украины.

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По данным следствия, после начала полномасштабной войны священник бежал в Россию, где одним из первых поддержал захватническую войну против Украины.

Кроме того, в сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ, где совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, убивающих украинцев, утверждают правоохранители.

Если его вину докажет суд, бывший митрополит УПЦ сядет в тюрьму.

Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года, большинство украинцев начали поддерживать полный запрет Украинской православной церкви Московского патриархата.

В мае в Киевсовете пообещали расторгнуть договоры аренды с Московским патриархатом, но после принятия Верховной Радой законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, которыми руководит страна-агрессор.

Из Московского патриархата в ПЦУ перешло почти 300 церквей после начала широкомасштабного вторжения РФ.

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