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Сообщили о подозрении клирику-беглецу УПЦ – едва ли не первым поддержал убийства украинцев

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 12:32
Сообщили о подозрении клирику-беглецу УПЦ – едва ли не первым поддержал убийства украинцев - Фото
Роменская епархия УПЦ МП (Фото: Википедия)

Митрополиту Роменской епархии УПЦ МП в Сумской области Алексею Масленникову сообщили о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии России против Украины. Он скрывается в стране-агрессоре, утверждает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, после начала полномасштабной войны священник бежал в Россию, где одним из первых поддержал захватническую войну против Украины.

Фото: СБУ

Кроме того, в сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ, где совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, убивающих украинцев, утверждают правоохранители.

Если его вину докажет суд, бывший митрополит УПЦ сядет в тюрьму.

Читайте также: Суд отправил митрополита УПЦ МП Павла Лебедя в СИЗО

Милана Головань
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