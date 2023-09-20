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Працівникам ТЦК у Самборі повідомили про підозру. ДБР заявляє про двох потерпілих

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 17:40
Працівникам ТЦК у Самборі повідомили про підозру. ДБР заявляє про двох потерпілих - Фото
Військком (Ілюстративне фото)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й військовослужбовцю-водію цього відділу у катуванні та незаконному утриманні двох чоловіків.

За даними слідства, військові незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків.

Раніше радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян повідомляла, що постраждалий харків'янин намагався незаконно перетнути кордон із Польщею, де був затриманий.

Пресслужба ДБР наразі стверджує, що чоловіків було двоє, один із них – мешканець Харкова, інший – Кривого Рогу.

Чоловіків затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину держкордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

У військкоматі обох чоловіків намагались примусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – сім.

У разі доведення провини робітники ТЦК можуть сісти у тюрму до 10 років.

  • 20 вересня правоохоронці розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині після того, як мережею почали ширитися кадри з побиттям чоловіка, як стверджується, працівниками ТЦК у Самборі.
  • Того самого дня співробітників військкомату, причетних до побиття чоловіка, затримали.

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Мілана Головань
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