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Сотрудникам ТЦК в Самборе сообщили о подозрении. ГБР заявляет о двух пострадавших

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 17:40
Сотрудникам ТЦК в Самборе сообщили о подозрении. ГБР заявляет о двух пострадавших - Фото
Военком (Иллюстративное фото)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащему-водителю этого отдела в пытках и незаконном удержании двух мужчин.

По данным следствия, военные незаконно удерживали и пытали в помещении военкомата двух мужчин.

Ранее советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщала, что пострадавший харьковчанин пытался незаконно пересечь границу с Польшей, где был задержан.

Пресс-служба ГБР утверждает, что мужчин было двое, один из них – житель Харькова, другой – Кривого Рога.

Мужчин задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения госграницы и доставили в военкомат для постановки на военный учет.

В военкомате обоих мужчин пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, другого – семь.

Если вина работников ТЦК будет доказана, они могут сесть в тюрьму до 10 лет.

  • 20 сентября правоохранители начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области после того, как в сети начали распространяться кадры с избиением мужчины, как утверждается, работниками ТЦК в Самборе.
  • В тот же день сотрудники военкомата, причастные к избиению мужчины, были задержаны.

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Милана Головань
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