Спецслужби Росії шукають агентів у Канаді – воєнна розвідка

У розвідувальному органі повідомили, що ФСБ РФ шукає агентів серед іммігрантів, які були у складі чи під впливом СРСР

Прапор Канади (Фото : Depositphotos)

У Канаді російські спецслужбовці намагаються знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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За даними ГУР, агентів-двійників ФСБ шукає серед іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом Радянського Союзу. Свої заклики кремлівська спецслужба просуває через російськомовні ЗМІ в Канаді.

"Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання "Наша Канада". Це газета, яку безплатно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто", – розповіли у ГУР.