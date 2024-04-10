Спецслужбы России ищут агентов в Канаде – военная разведка

В разведывательном органе сообщили, что ФСБ РФ ищет агентов среди иммигрантов, находившихся в составе или под влиянием СССР

Флаг Канады (Фото: Depositphotos)

В Канаде российские спецслужбы пытаются найти иностранцев, поддерживающих контакт с разведками разных государств мира, и завербовать на службу Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны.

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По данным ГУР, агентов-двойников ФСБ ищет среди иммигрантов из России и других стран, которые были в составе или под влиянием Советского союза. Свои призывы кремлевская спецслужба продвигает через русскоязычные СМИ в Канаде.

"Например, в марте 2024 года соответствующее обращение ФСБ распространили в виде открытки-приложения к печатному изданию "Наша Канада" – это газета, бесплатно распространяемая в магазинах "европейских товаров", российских ресторанах, метро, отдельных школах, больницах и жилых комплексах города" Торонто", – рассказали в ГУР.