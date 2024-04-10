Спецслужбы России ищут агентов в Канаде – военная разведка
В Канаде российские спецслужбы пытаются найти иностранцев, поддерживающих контакт с разведками разных государств мира, и завербовать на службу Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны.
По данным ГУР, агентов-двойников ФСБ ищет среди иммигрантов из России и других стран, которые были в составе или под влиянием Советского союза. Свои призывы кремлевская спецслужба продвигает через русскоязычные СМИ в Канаде.
"Например, в марте 2024 года соответствующее обращение ФСБ распространили в виде открытки-приложения к печатному изданию "Наша Канада" – это газета, бесплатно распространяемая в магазинах "европейских товаров", российских ресторанах, метро, отдельных школах, больницах и жилых комплексах города" Торонто", – рассказали в ГУР.
В органе добавили, что указанное издание позиционирует себя "продемократическим и антипутинским", но это может быть лишь прикрытием и способом привлечения внимания местных структур безопасности.
- 20 марта в ГУР Минобороны сообщили, что Россия активизировала дезинформационную кампанию против Украины на Ближнем Востоке.
- 28 марта Буданов рассказал, что на временно оккупированных территориях россияне используют подразделения "информационной изоляции", целью которых является отрезание населения от правдивой информации и предоставление той, которая нужна оккупантам.
- 29 марта заместитель начальника ГУР Минобороны Скибицкий сказал, что на ТОТ россияне установили более 2000 башен мобильной связи с целью распространения пропаганды.
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