Держдеп: США без вагань запровадять нові санкції, якщо Росія та КНДР почнуть передавати зброю

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США "без вагань" запровадять нові санкції, якщо зустріч диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина призведе до передання зброї між Росією та Північною Кореєю, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає CNN.

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"Ми вже вжили низку заходів, щоб накласти санкції на організації, які були посередниками у продажі зброї між Північною Кореєю та Росією, і ми без вагань запровадимо додаткові заходи, якщо це необхідно", — заявив він.

Напередодні зустрічі диктаторів РФ та Північної Кореї посадовці США попереджали, що ці країни "активно просуваються" в потенційній угоді щодо зброї.

Вона може призвести до того, що КНДР надасть Москві зброю для використання у її невдалій війні проти України в обмін на підсанкційні технології балістичних ракет, зазначає телеканал.

Міллер сказав, що США не порушували перед Китаєм питання про потенційне надання Росією ядерних технологій Північній Кореї, але він очікує, що це передавання буде.

"[Держсекретар] Блінкен порушував питання ядерної програми Північної Кореї та програми балістичних ракет Північної Кореї під час своїх зустрічей з китайськими офіційними особами, коли ми були в Пекіні, і ми регулярно порушували це питання в наших розмовах з китайськими офіційними особами", — сказав речник Держдепу.

Він також засудив запуски балістичних ракет Північною Кореєю, які відбулись цієї ночі.

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США. У листопаді в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.

11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді у напрямку Росії, де, найімовірніше, проведе переговори зі своїм "колегою" Путіним.

Представник Головного управління розвідки заявив, що немає підстав вважати, що прохання РФ щодо боєприпасів від Північної Кореї будуть задоволені, і не слід "драматизувати" щодо впливу такої допомоги.

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