Госдеп: США без колебаний введут новые санкции, если Россия и КНДР начнут передачу оружия

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США "без колебаний" введут новые санкции, если встреча диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына приведет к передаче оружия между Россией и Северной Кореей, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает CNN.

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"Мы уже приняли ряд мер по наложению санкций на организации, которые были посредниками в продаже оружия между Северной Кореей и Россией, и мы без колебаний введем дополнительные меры, если это необходимо", — заявил он.

В преддверии встречи диктаторов РФ и Северной Кореи чиновники США предупреждали, что эти страны "активно продвигаются" в потенциальном соглашении по оружию.

Она может привести к тому, что КНДР предоставит Москве оружие для использования в неудачной войне против Украины в обмен на подсанкционные технологии баллистических ракет, отмечает телеканал.

Миллер сказал, что США не поднимали перед Китаем вопроса о потенциальном предоставлении Россией ядерных технологий Северной Корее, но он ожидает, что эти предоставления будут.

"[Госсекретарь] Блинкен поднимал вопрос ядерной программы Северной Кореи и программы баллистических ракет Северной Кореи во время своих встреч с китайскими официальными лицами, когда мы были в Пекине, и мы регулярно поднимали этот вопрос в наших разговорах с китайскими официальными лицами", – сказал представитель Госдепа.

Он также осудил пуски баллистических ракет Северной Кореей, которые произошли в эту ночь.

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США. В ноябре в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает России снарядами.

11 сентября NYT сообщило, что диктатор КНДР Ким Чен Ын уехал на своем бронепоезде в направлении России, где, вероятнее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Путиным.

Представитель Главного управления разведки заявил, что нет оснований полагать, что просьбы РФ по боеприпасам от Северной Кореи будут удовлетворены, и не следует "драматизировать" относительно влияния такой помощи.

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