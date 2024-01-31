США про чутки щодо звільнення Залужного: Це внутрішні справи України, але змін там немає

Райдер заявив, що Україна має сама обговорювати свої внутрішні питання

Валерій Залужний (Фото: ЗСУ)

У США заявили, що не бачать зміни у вищому командуванні Збройних Сил України на тлі чуток про нібито звільнення головнокомандувача Валерія Залужного. Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

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За його словами, Вашингтон не відслідковує жодних змін у командуванні ЗСУ.

"Очевидно, що Україна має обговорювати свої внутрішні справи", – сказав Райдер.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав ігнорувати блогерів та медіа, які розганяли фейк про звільнення Залужного.

Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського, мовляв, він офіційно прокоментує чутки.

Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

Крім того, у мережі поширилася інформація про нібито звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. Згодом пресслужба оборонного відомства опублікувала повідомлення: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: ні, це не правда".

12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що поки не стоїть питання про "звільнення" Залужного, тему якого "розхитують" як усередині, так і зовні.

У ГУР заявили, що тему "конфлікту" Зеленського та Залужного розганяє Росія для дестабілізації України.

Секретар РНБО Данілов також спростував чутки про "напруженість" між Зеленським та Залужним.

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