США про чутки щодо звільнення Залужного: Це внутрішні справи України, але змін там немає
У США заявили, що не бачать зміни у вищому командуванні Збройних Сил України на тлі чуток про нібито звільнення головнокомандувача Валерія Залужного. Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону Пет Райдер.
За його словами, Вашингтон не відслідковує жодних змін у командуванні ЗСУ.
"Очевидно, що Україна має обговорювати свої внутрішні справи", – сказав Райдер.
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав ігнорувати блогерів та медіа, які розганяли фейк про звільнення Залужного.
Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського, мовляв, він офіційно прокоментує чутки.
Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.
Крім того, у мережі поширилася інформація про нібито звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. Згодом пресслужба оборонного відомства опублікувала повідомлення: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: ні, це не правда".
- 12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що поки не стоїть питання про "звільнення" Залужного, тему якого "розхитують" як усередині, так і зовні.
- У ГУР заявили, що тему "конфлікту" Зеленського та Залужного розганяє Росія для дестабілізації України.
- Секретар РНБО Данілов також спростував чутки про "напруженість" між Зеленським та Залужним.
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