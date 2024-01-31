США о слухах об увольнении Залужного: Это внутренние дела Украины, но изменений там нет

Райдер заявил, что Украина должна сама обсуждать свои внутренние вопросы

Валерий Залужный (Фото: ВСУ)

В США заявили, что не видят изменения в высшем командовании Вооруженных Сил Украины на фоне слухов о якобы увольнении главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер.

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По его словам, Вашингтон не отслеживает никаких изменений в командовании ВСУ.

"Очевидно, что Украина должна обсуждать свои внутренние дела", — сказал Райдер.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин призвал игнорировать блогеров и медиа, которые разгоняли фейк об увольнении Залужного.

Вечером 29 января анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного. Для "подтверждения" они призвали ждать обращения Зеленского, мол, он официально прокомментирует слухи.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

Кроме того, в сети распространилась информация о якобы увольнении министра обороны Рустема Умерова. Впоследствии пресс-служба оборонного ведомства опубликовала сообщение: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это не правда".

12 декабря 2023 года министр обороны Рустем Умеров заявил, что пока не стоит вопрос об "увольнении" Залужного, тему которого "расшатывают" как внутри, так и снаружи.

В ГУР заявили, что тему "конфликта" Зеленского и Залужного разгоняет Россия для дестабилизации Украины.

Секретарь СНБО Данилов тоже опроверг слухи о "напряженности" между Зеленским и Залужным.

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