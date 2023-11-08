США про позицію Зеленського щодо виборів: Все за Конституцією, вирішувати лише самим українцям
08.11.2023, 06:29
Ведант Патель (Фото: скриншот з відео)
У Державному департаменті США заявили, що позиція президента Володимира Зеленського щодо неприпустимості виборів під час війни відповідає Конституції. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Ведант Патель.
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За його словами, важливо пам'ятати, що Україна перебуває у воєнному стані через повномасштабну агресію Росії.
Він нагадав, що майже 20% території країни окуповано росіянами, а мільйони людей були змушені залишити свої домівки, зокрема виїхати за кордон.
"Ми також ясно заявили нашим українським партнерам про нашу прихильність до підтримки не тільки України в її боротьбі, а й про нашу прихильність до підтримки обережного і конституційного підходу до збереження сильної демократії у воєнний час. Наскільки я розумію, це відповідає їхній Конституції", — сказав Патель.
Дипломат наголосив, що США залишають на розсуд України будь-які рішення щодо виборів.
- Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
- 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
- 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.
- 6 листопада президент заявив, що, на його думку, вибори поки "не на часі".
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