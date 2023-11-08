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США про позицію Зеленського щодо виборів: Все за Конституцією, вирішувати лише самим українцям

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 06:29
США про позицію Зеленського щодо виборів: Все за Конституцією, вирішувати лише самим українцям - Фото
Ведант Патель (Фото: скриншот з відео)

У Державному департаменті США заявили, що позиція президента Володимира Зеленського щодо неприпустимості виборів під час війни відповідає Конституції. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Ведант Патель.

За його словами, важливо пам'ятати, що Україна перебуває у воєнному стані через повномасштабну агресію Росії.
Він нагадав, що майже 20% території країни окуповано росіянами, а мільйони людей були змушені залишити свої домівки, зокрема виїхати за кордон.

"Ми також ясно заявили нашим українським партнерам про нашу прихильність до підтримки не тільки України в її боротьбі, а й про нашу прихильність до підтримки обережного і конституційного підходу до збереження сильної демократії у воєнний час. Наскільки я розумію, це відповідає їхній Конституції", — сказав Патель.

Дипломат наголосив, що США залишають на розсуд України будь-які рішення щодо виборів.

  • Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
  • 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
  • 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.
  • 6 листопада президент заявив, що, на його думку, вибори поки "не на часі".

Читайте також: ЦВК: Виборів не буде під час воєнного стану, президент та Рада продовжать працювати

Дмитро Гриниченко
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