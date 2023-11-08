США о позиции Зеленского по выборам: Все по Конституции, решать только самим украинцам

В Государственном департаменте США заявили, что позиция президента Владимира Зеленского о недопустимости выборов во время войны соответствует Конституции. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

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По его словам, важно помнить, что Украина находится на военном положении из-за полномасштабной агрессии России.

Он напомнил, что почти 20% территории страны оккупировано россиянами, а миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, в том числе и выехать за границу.

"Мы также ясно заявили нашим украинским партнерам о нашей приверженности поддержке не только Украины в ее борьбе, но и о нашей приверженности поддержке осторожного и конституционного подхода к сохранению сильной демократии в военное время. Насколько я понимаю, это соответствует их Конституции", — сказал Патель.

Дипломат подчеркнул, что США оставляют на усмотрение Украины любые решения по выборам.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".

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