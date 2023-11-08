США о позиции Зеленского по выборам: Все по Конституции, решать только самим украинцам
08.11.2023, 06:29
Ведант Патель (Фото: скриншот с видео)
В Государственном департаменте США заявили, что позиция президента Владимира Зеленского о недопустимости выборов во время войны соответствует Конституции. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.
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По его словам, важно помнить, что Украина находится на военном положении из-за полномасштабной агрессии России.
Он напомнил, что почти 20% территории страны оккупировано россиянами, а миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, в том числе и выехать за границу.
"Мы также ясно заявили нашим украинским партнерам о нашей приверженности поддержке не только Украины в ее борьбе, но и о нашей приверженности поддержке осторожного и конституционного подхода к сохранению сильной демократии в военное время. Насколько я понимаю, это соответствует их Конституции", — сказал Патель.
Дипломат подчеркнул, что США оставляют на усмотрение Украины любые решения по выборам.
- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.
- 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.
- 4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.
- 6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".
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