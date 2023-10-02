США скоро оголосять новий пакет допомоги Україні – Білий дім

США скоро відправлять Україні ще один пакет військової допомоги. Про це заявила на брифінгу 2 жовтня речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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"За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматися довше, ніж ми, то він помиляється. І тому скоро ми матимемо ще один пакет допомоги Україні, щоб продемонструвати нашу постійну підтримку хороброго народу України", – заявила Жан-П'єр.

Вона також сказала, що Білий дім зв'язався з союзниками та партнерами з приводу продовження фінансування України, і ці розмови тривають.

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