США скоро оголосять новий пакет допомоги Україні – Білий дім
02.10.2023, 23:36
США скоро відправлять Україні ще один пакет військової допомоги. Про це заявила на брифінгу 2 жовтня речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
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"За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматися довше, ніж ми, то він помиляється. І тому скоро ми матимемо ще один пакет допомоги Україні, щоб продемонструвати нашу постійну підтримку хороброго народу України", – заявила Жан-П'єр.
Вона також сказала, що Білий дім зв'язався з союзниками та партнерами з приводу продовження фінансування України, і ці розмови тривають.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.
- Білий дім просив Конгрес виділити для України $24 млрд до кінця 2023 року.
- Востаннє Конгрес ухвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
- За даними WSJ, Пентагон має ще $5,2 млрд на військову допомогу Україні, цього вистачить приблизно на пів року.
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