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США скоро объявят новый пакет помощи Украине – Белый дом

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02.10.2023, 23:36
США скоро объявят новый пакет помощи Украине – Белый дом - Фото
Карин Жан-Пьер (фото - ЕРА)

США скоро отправят Украине еще один пакет военной помощи. Об этом заявила на брифинге 2 октября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

"За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается. И поэтому скоро у нас будет еще один пакет помощи Украине, чтобы продемонстрировать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины", – заявила Жан-Пьер.

Она также сказала, что Белый дом связался с союзниками и партнерами по поводу продолжения финансирования Украины, и эти разговоры будут продолжаться.

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Оксана Житнюк
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