США скоро объявят новый пакет помощи Украине – Белый дом
02.10.2023, 23:36
Карин Жан-Пьер (фото - ЕРА)
США скоро отправят Украине еще один пакет военной помощи. Об этом заявила на брифинге 2 октября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается. И поэтому скоро у нас будет еще один пакет помощи Украине, чтобы продемонстрировать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины", – заявила Жан-Пьер.
Она также сказала, что Белый дом связался с союзниками и партнерами по поводу продолжения финансирования Украины, и эти разговоры будут продолжаться.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.
- Белый дом просил Конгресс выделить для Украины $24 млрд до конца 2023 года.
- В последний раз Конгресс одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.
- По данным WSJ, у Пентагона есть еще $5,2 млрд на военную помощь Украине, этого хватит примерно на полгода.
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