США: Україна матиме довгий кордон з РФ, незалежно від результату війни. Потрібні гарантії

Кірбі заявив, що необхідно думати, які гарантії безпеки надати Україні, доки вона не вступила до НАТО

Джон Кірбі (Фото: EPA/Ken Cedeno)

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні необхідні надійні гарантії безпеки, оскільки її народ побоюватиметься агресії Росії і після закінчення нинішньої війни. Про це він повідомив в інтерв’ю польському виданню Interia.

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За його словами, доки Україна воює з Росією, не можна думати про її членство в НАТО.

"Звичайно, віримо, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Ще багато треба зробити. Нам необхідно подумати, які гарантії безпеки слід надати Україні в межах оборонного партнерства", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що незалежно від термінів та підсумків сьогоднішньої війни Україна матиме довгий кордон з Росією.

"Українці мають право цього побоюватися. Тому все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще наявної загрози з боку Росії", – заявив представник адміністрації США.

Чиновник наголосив, що одночасно Україна має працювати над реформами для вступу до НАТО й у Києві про це знають.

Палата представників США вирішила піти на перерву до 28 лютого, так і не проголосувавши за законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Спікер Білого дому Ендрю Бейтс у службовій записці заявив, що республіканець Майк Джонсон скорочує час і йде на канікули "замість покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт щодо іноземного фінансування. Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.

14 лютого президент США Джо Байден закликав Джонсона "негайно" поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Однак Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає більш жорстких заходів щодо безпеки кордонів і поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

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