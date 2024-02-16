США: Україна матиме довгий кордон з РФ, незалежно від результату війни. Потрібні гарантії
Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні необхідні надійні гарантії безпеки, оскільки її народ побоюватиметься агресії Росії і після закінчення нинішньої війни. Про це він повідомив в інтерв’ю польському виданню Interia.
За його словами, доки Україна воює з Росією, не можна думати про її членство в НАТО.
"Звичайно, віримо, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Ще багато треба зробити. Нам необхідно подумати, які гарантії безпеки слід надати Україні в межах оборонного партнерства", – сказав Кірбі.
Він зазначив, що незалежно від термінів та підсумків сьогоднішньої війни Україна матиме довгий кордон з Росією.
"Українці мають право цього побоюватися. Тому все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще наявної загрози з боку Росії", – заявив представник адміністрації США.
Чиновник наголосив, що одночасно Україна має працювати над реформами для вступу до НАТО й у Києві про це знають.
Палата представників США вирішила піти на перерву до 28 лютого, так і не проголосувавши за законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Спікер Білого дому Ендрю Бейтс у службовій записці заявив, що республіканець Майк Джонсон скорочує час і йде на канікули "замість покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".
- 13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт щодо іноземного фінансування. Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.
- 14 лютого президент США Джо Байден закликав Джонсона "негайно" поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Однак Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає більш жорстких заходів щодо безпеки кордонів і поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.
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