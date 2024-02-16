США: У Украины будет длинная граница с РФ, независимо от результата войны. Нужны гарантии

Кирби заявил, что необходимо думать, какие гарантии безопасности предоставить Украине, пока она не вступила в НАТО

Джон Кирби (Фото: EPA/Ken Cedeno)

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине необходимы надежные гарантии безопасности, так как ее народ будет опасаться агрессии России и после окончания нынешней войны. Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Interia.

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По его словам, пока Украина воюет с Россией, нельзя думать о ее членстве в НАТО.

"Конечно, верим, что в будущем Украина будет в НАТО. Еще многое предстоит сделать. Нам необходимо подумать, какие гарантии безопасности следует предоставить Украине в рамках оборонного партнерства", — сказал Кирби.

Он отметил, что независимо от сроков и итогов сегодняшней войны, у Украины будет длинная граница с Россией.

"Украинцы имеют право этого опасаться. Поэтому все должно быть устроено так, чтобы в долгосрочной перспективе украинцы смогли защититься от этой, возможно, все еще существующей угрозы со стороны России", — заявил представитель администрации США.

Чиновник подчеркнул, что одновременно Украина должна работать над реформами для вступления в НАТО и в Киеве об этом знают.

Палата представителей США решила уйти на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав за законопроект по финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Спикер Белого дома Эндрю Бейтс в служебной записке заявил, что республиканец Майк Джонсон сокращает время и уходит на каникулы "вместо того, чтобы положить конец ущербу, который он наносит нашей национальной безопасности".

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании. Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

14 февраля президент США Джо Байден призвал Джонсона "немедленно" поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Однако Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ и пока не будет выносить на голосование вопрос продолжения военной и финансовой помощи Украине.

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