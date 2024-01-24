США відреагували на візит Фіцо до України. Засудили його антиукраїнські заяви

Посольство США у Словаччині заявило, що "такі заяви не личать країні – члену НАТО"

Роберт Фіцо (Скриншот)

Посольство США у Словаччині відреагувало на візит словацького прем'єра Роберта Фіцо до України. У дипмісії заявили, що вітають такий крок, але засуджують антиукраїнські заяви політика, які пролунали останніми днями.

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Американське посольство зазначило, що високо цінує підтримку, яку Словаччина надає Україні, але "категорично відкидає заяву прем'єр-міністра Фіцо про те, що Україна є державою, яка перебуває під впливом США".

"Такі коментарі не личать члену НАТО", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба дипмісії додала, що в разі потенційного нападу Росії на Словаччину США разом з іншими західними союзниками стануть на її захист.

"Якщо росіяни захоплять хоча б один метр словацької території, ми ніколи не скажемо: "Росія занадто сильна, треба здатись". Ми ніколи не вгамуємо хулігана, керуючись власними інтересами", – зазначили в посольстві.

Там додали, що "американські солдати боролися б зі словаками проти тиранії, як ми це робили, підтримавши Словацьке національне повстання в 1944 році, і ми сподіваємося, що ніхто не скаже: "Словаччина – це держава під впливом США".