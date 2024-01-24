США відреагували на візит Фіцо до України. Засудили його антиукраїнські заяви
Роберт Фіцо (Скриншот)

Посольство США у Словаччині відреагувало на візит словацького прем'єра Роберта Фіцо до України. У дипмісії заявили, що вітають такий крок, але засуджують антиукраїнські заяви політика, які пролунали останніми днями.

Американське посольство зазначило, що високо цінує підтримку, яку Словаччина надає Україні, але "категорично відкидає заяву прем'єр-міністра Фіцо про те, що Україна є державою, яка перебуває під впливом США".
"Такі коментарі не личать члену НАТО", – йдеться у повідомленні.
Пресслужба дипмісії додала, що в разі потенційного нападу Росії на Словаччину США разом з іншими західними союзниками стануть на її захист.
"Якщо росіяни захоплять хоча б один метр словацької території, ми ніколи не скажемо: "Росія занадто сильна, треба здатись". Ми ніколи не вгамуємо хулігана, керуючись власними інтересами", – зазначили в посольстві.
Там додали, що "американські солдати боролися б зі словаками проти тиранії, як ми це робили, підтримавши Словацьке національне повстання в 1944 році, і ми сподіваємося, що ніхто не скаже: "Словаччина – це держава під впливом США".
  • 22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.
  • 23 січня він заявив, що життя в Києві "абсолютно нормальне" і що там "немає війни". Ця заява прозвучала лише через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.
  • 24 січня Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду України Шмигалем. Під час них словацький прем'єр пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.
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