США відреагували на візит Фіцо до України. Засудили його антиукраїнські заяви
Посольство США у Словаччині відреагувало на візит словацького прем'єра Роберта Фіцо до України. У дипмісії заявили, що вітають такий крок, але засуджують антиукраїнські заяви політика, які пролунали останніми днями.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Американське посольство зазначило, що високо цінує підтримку, яку Словаччина надає Україні, але "категорично відкидає заяву прем'єр-міністра Фіцо про те, що Україна є державою, яка перебуває під впливом США".
"Такі коментарі не личать члену НАТО", – йдеться у повідомленні.
Пресслужба дипмісії додала, що в разі потенційного нападу Росії на Словаччину США разом з іншими західними союзниками стануть на її захист.
"Якщо росіяни захоплять хоча б один метр словацької території, ми ніколи не скажемо: "Росія занадто сильна, треба здатись". Ми ніколи не вгамуємо хулігана, керуючись власними інтересами", – зазначили в посольстві.
Там додали, що "американські солдати боролися б зі словаками проти тиранії, як ми це робили, підтримавши Словацьке національне повстання в 1944 році, і ми сподіваємося, що ніхто не скаже: "Словаччина – це держава під впливом США".
- 22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.
- 23 січня він заявив, що життя в Києві "абсолютно нормальне" і що там "немає війни". Ця заява прозвучала лише через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.
- 24 січня Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду України Шмигалем. Під час них словацький прем'єр пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.