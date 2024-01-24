США отреагировали на визит Фицо в Украину. Осудили его антиукраинские заявления
Посольство США в Словакии отреагировало на визит словацкого премьера Роберта Фицо в Украину. В дипмиссии заявили, что приветствуют такой шаг, но осуждают прозвучавшие в последние дни антиукраинские заявления политика.
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Американское посольство отметило, что высоко ценит поддержку, которую Словакия предоставляет Украине, но "категорически отвергает заявление премьер-министра Фицо о том, что Украина является государством, которое находится под влиянием США".
"Такие комментарии не подходят члену НАТО", – говорится в сообщении.
Пресс-служба дипмиссии добавила, что в случае потенциального нападения России на Словакию США вместе с другими западными союзниками встанут на ее защиту.
"Если россияне захватят хотя бы один метр словацкой территории, мы никогда не скажем: "Россия слишком сильна, надо сдаться". Мы никогда не уймем хулигана, руководствуясь собственными интересами", – отметили в посольстве.
Там добавили, что "американские солдаты боролись бы со словаками против тирании, как мы это делали, поддержав Словацкое национальное восстание в 1944 году, и мы надеемся, что никто не скажет: "Словакия – это государство под влиянием США".
- 22 января Фицо выдал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности, намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.
- 23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и что там "нет войны". Это заявление прозвучало лишь через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.
- 24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.