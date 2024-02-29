ССО. Воїни 73 морського центру загинули в бою, прикривали відхід товаришів — заява
Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій. Про це повідомили у пресслужбі командування ССО.
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Військові заявляють, що після виконання спецзавдання бійці забезпечили відхід основних сил, прийнявши останній бій.
"Завжди пам'ятайте, якою ціною бореться наша свобода. Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам. Щирі співчуття сім'ям загиблих", – сказано в повідомленні.
Подробиці операції та кількість загиблих не розголошується.
Нещодавно в ССО заявили про знищення їхніми бійцями наглядових пунктів загарбників на Південному напрямку, воїни захопили патрульний човен росіян під час операції.
- 25 січня ССО повідомили про знищення пунктів спостереження російської армії на півдні України. Їм вдалося впритул підібратися до ворожих позицій.
- 29 січня ССО показали знищення російських опорних пунктів на Запорізькому напрямку.
- 8 лютого ССО розповіли про складну та ефективну операцію "Говерла", в результаті якої Сили оборони змогли покращити своє оперативно-тактичне становище на панівній висоті.
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