ССО. Воїни 73 морського центру загинули в бою, прикривали відхід товаришів — заява

У ССО заявили, що воїни 73 морського центру прийняли бій, прикриваючи відхід основних сил

Боєць ССО (Фото ілюстративне: 73 морський центр ССО)

Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій. Про це повідомили у пресслужбі командування ССО.

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Військові заявляють, що після виконання спецзавдання бійці забезпечили відхід основних сил, прийнявши останній бій.

"Завжди пам'ятайте, якою ціною бореться наша свобода. Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам. Щирі співчуття сім'ям загиблих", – сказано в повідомленні.

Подробиці операції та кількість загиблих не розголошується.

Нещодавно в ССО заявили про знищення їхніми бійцями наглядових пунктів загарбників на Південному напрямку, воїни захопили патрульний човен росіян під час операції.

25 січня ССО повідомили про знищення пунктів спостереження російської армії на півдні України. Їм вдалося впритул підібратися до ворожих позицій.

29 січня ССО показали знищення російських опорних пунктів на Запорізькому напрямку.

8 лютого ССО розповіли про складну та ефективну операцію "Говерла", в результаті якої Сили оборони змогли покращити своє оперативно-тактичне становище на панівній висоті.

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