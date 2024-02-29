ССО. Воины 73 морского центра погибли в бою, прикрывали отход товарищей — заявление

В ССО заявили, что воины 73 морского центра приняли бой, прикрывая отход основных сил

Боец ССО (Фото иллюстративное: 73 морской центр ССО)

Во время выполнения боевой задачи погибли воины 73 морского центра Сил специальных операций. Об этом сообщили в пресс-службе командования ССО.

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Военные заявляют, что после выполнения спецзадания бойцы обеспечили отход основных сил, приняв последний бой.

"Всегда помните какой ценой борется наша свобода. Вечная память и слава павшим собратьям. Искренние соболезнования семьям погибших", — сказано в сообщении.

Подробности операции и количество погибших не разглашается.

Недавно в ССО заявили об уничтожении их бойцами наблюдательных пунктов захватчиков на Южном направлении, воины захватили патрульную лодку россиян в ходе операции.

25 января ССО сообщили об уничтожении пунктов наблюдения российской армии на юге Украины. Им удалось вплотную подобраться к вражеским позициям.

29 января ССО показали уничтожение российских опорных пунктов на Запорожском направлении.

8 февраля ССО рассказали о сложной и эффективной операции "Говерла", в результате которой Силы обороны смогли улучшить свое оперативно-тактическое положение на господствующей высоте.

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