Стармер планує визнати палестинську державу після візиту Трампа до Британії
Уряд Великої Британії планує визнати палестинську державу цими вихідними, після завершення державного візиту президента США Дональда Трампа до Лондона. Про це пише The Guardian.
Зазначається, що британський прем'єр Кір Стармер визнає палестинську державу цими вихідними, після завершення візиту Трампа до Британії.
Інші країни, включно з Францією, Австралією та Канадою, планують зробити такий самий крок на саміті ООН наступного тижня.
За даними видання The Times, Стармер міг відкласти офіційне оголошення, щоб уникнути того, аби ця тема домінувала на спільній пресконференції з Трампом, запланованій 18 вересня.
- 26 липня Стармер заявляв, що визнання Палестинської державності має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян.
- Міністр бізнесу і торгівлі Джонатан Рейнольдс заявляв 28 липня, що Британія може визнати Палестинську державу до 2029 року за умови, що це сприятиме прориву в мирному процесі між Ізраїлем і палестинцями.
- 13 вересня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з підтримкою створення Палестини.
Коментарі (0)