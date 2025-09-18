Стармер планує визнати палестинську державу після візиту Трампа до Британії

Британський прем'єр має намір визнати Палестину на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні

Кір Стармер та Дональд Трамп (Фото: EPA)

Уряд Великої Британії планує визнати палестинську державу цими вихідними, після завершення державного візиту президента США Дональда Трампа до Лондона. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що британський прем'єр Кір Стармер визнає палестинську державу цими вихідними, після завершення візиту Трампа до Британії.

Інші країни, включно з Францією, Австралією та Канадою, планують зробити такий самий крок на саміті ООН наступного тижня.

За даними видання The Times, Стармер міг відкласти офіційне оголошення, щоб уникнути того, аби ця тема домінувала на спільній пресконференції з Трампом, запланованій 18 вересня.