Стармер планирует признать палестинское государство после визита Трампа в Британию

Британский премьер намерен признать Палестину на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре

Кир Стармер и Дональд Трамп (Фото: EPA)

Правительство Великобритании планирует признать палестинское государство в эти выходные, после завершения государственного визита президента США Дональда Трампа в Лондон. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что британский премьер Кир Стармер признает палестинское государство в эти выходные, после завершения визита Трампа в Британию.

Другие страны, включая Францию, Австралию и Канаду, планируют сделать такой же шаг на саммите ООН на следующей неделе.

За данные издание The Times, Стармер мог отложить официальное объявление, чтобы избежать того, чтобы эта тема доминировала на совместной пресс-конференции с Трампом, запланированной 18 сентября.