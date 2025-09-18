Стармер планирует признать палестинское государство после визита Трампа в Британию
Правительство Великобритании планирует признать палестинское государство в эти выходные, после завершения государственного визита президента США Дональда Трампа в Лондон. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что британский премьер Кир Стармер признает палестинское государство в эти выходные, после завершения визита Трампа в Британию.
Другие страны, включая Францию, Австралию и Канаду, планируют сделать такой же шаг на саммите ООН на следующей неделе.
За данные издание The Times, Стармер мог отложить официальное объявление, чтобы избежать того, чтобы эта тема доминировала на совместной пресс-конференции с Трампом, запланированной 18 сентября.
- 26 июля Стармер заявлял, что признание Палестинской государственности должно быть частью плана обеспечения длительной безопасности для палестинцев и израильтян.
- Министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявлял 28 июля, что Британия может признать Палестинское государство до 2029 года при условии, что это будет способствовать прорыву в мирном процессе между Израилем и палестинцами.
- 13 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию с поддержкой создания Палестины.
