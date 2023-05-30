Столтенберг: Жодних ознак, що НАТО та Євросоюз втомляться підтримувати Україну
У країнах Заходу не видно жодної втоми від їхньої допомоги Україні, і ця допомога триватиме. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє CNN.
Генсек НАТО під час виступу в Осло наголосив, що підтримка України "тільки посилюється".
Столтенберг зазначив, що не бачить "ознак втоми в наших демократіях, у країнах НАТО та партнерах з точки зору нашої здатності підтримки" України.
За його словами, як і раніше, зберігається "сильна міжпартійна підтримка серед союзників по НАТО як у Європі, так і в США", і попри "різні голоси" і думки, "політична воля підтримати Україну" залишається.
Столтенберг перебуває в Норвегії у зв'язку з початком масштабних навчань авіації Arctic Challenge, в яких беруть участь 13 держав-членів НАТО та Швеція.
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