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Столтенберг: Жодних ознак, що НАТО та Євросоюз втомляться підтримувати Україну

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 18:18
Столтенберг: Жодних ознак, що НАТО та Євросоюз втомляться підтримувати Україну - Фото
Єнс Столтенберг (Фото - EPA)

У країнах Заходу не видно жодної втоми від їхньої допомоги Україні, і ця допомога триватиме. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє CNN.

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Генсек НАТО під час виступу в Осло наголосив, що підтримка України "тільки посилюється".

Столтенберг зазначив, що не бачить "ознак втоми в наших демократіях, у країнах НАТО та партнерах з точки зору нашої здатності підтримки" України.

За його словами, як і раніше, зберігається "сильна міжпартійна підтримка серед союзників по НАТО як у Європі, так і в США", і попри "різні голоси" і думки, "політична воля підтримати Україну" залишається.

Столтенберг перебуває в Норвегії у зв'язку з початком масштабних навчань авіації Arctic Challenge, в яких беруть участь 13 держав-членів НАТО та Швеція.

Читайте також: Столтенберг обіцяє – НАТО продовжить постачання зброї, якщо наступ буде "не таким успішним"

Сергій Бережний
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НАТОвійськова допомогаЄнс Столтенберг
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