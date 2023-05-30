Столтенберг: Никаких признаков, что НАТО и Евросоюз устанут поддерживать Украину

У стран Запада не видно никакой усталости от их помощи Украине, и эта помощь будет продолжаться. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает CNN.

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Генсек НАТО во время выступления в Осло подчеркнул, что поддержка Украины "только усиливается".

Столтенберг отметил, что не видит "признаков усталости в наших демократиях, в странах НАТО и партнерах с точки зрения нашей способности поддержки" Украины.

По его словам, по-прежнему сохраняется "сильная межпартийная поддержка среди союзников по НАТО как в Европе, так и в США", и несмотря на "разные голоса" и мнения, "политическая воля поддержать Украину" остается.

Столтенберг находится в Норвегии в связи с началом масштабных учений авиации Arctic Challenge, в которых принимают участие 13 государств-членов НАТО и Швеция.

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