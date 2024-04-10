Столтенберг: Україна має право бити по військових цілях за межами країни

Генсек НАТО сказав, що самооборона є захистом від агресії

Єнс Столтенберг (Фото: пресслужба НАТО)

Україна має право завдавати ударів по законних військових цілях за межами країни, адже це є частиною самооборони. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Брюсселі.

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За словами Столтенберга, союзники з НАТО самостійно вирішують, яким чином допомагати Україні. Однак він підкреслив, що схвалює надання державі далекобійної зброї.

Генсек сказав, що Росія напала на іншу країну, грубо порушивши міжнародне право, тому Україна має законні підстави для самооборони.

"Право на самооборону закріплене в статуті ООН, і ми маємо можливість допомогти Україні відстояти це право без втручання членів НАТО та союзників у конфлікт", – сказав Столтенберг.

Під час самооборони, як зазначив генсек, Україна може бити по військових цілях за межами країни, адже це є захистом від агресії.

28 березня стало відомо, що Росія зіткнулася з різким падінням виробництва бензину після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

2 квітня український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ у Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа.

4 квітня стало відомо, що удари українських безпілотників завдали збитків нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.

5 квітня Шмигаль сказав, що США не можуть заборонити Україні бити по російських НПЗ, адже країна бореться за свободу та незалежність.

10 квітня глава Міноборони США Остін сказав, що Україні слід зосередитись на ударах по військових цілях, ніж атакувати нафтопереробні заводи на території ворога.

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