Столтенберг: Украина имеет право бить по военным целям за пределами страны

Генсек НАТО сказал, что самооборона является защитой от агрессии

Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба НАТО)

Украина имеет право наносить удары по законным военным целям за пределами страны, ведь это часть самообороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Брюсселе.

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По словам Столтенберга, союзники по НАТО самостоятельно решают, как помогать Украине. Однако он подчеркнул, что одобряет предоставление государству дальнобойного оружия.

Генсек сказал, что Россия напала на другую страну, грубо нарушив международное право, поэтому у Украины есть законные основания для самообороны.

"Право на самооборону закреплено в уставе ООН, и мы имеем возможность помочь Украине отстоять это право без вмешательства членов НАТО и союзников в конфликт", – сказал Столтенберг.

При самообороне, как отметил генсек, Украина может бить по военным целям за пределами страны, ведь это защита от агрессии.

28 марта стало известно, что Россия столкнулась с резким падением производства бензина после серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

2 апреля украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти в НПЗ в Нижнекамске (Татарстан), после чего там возник пожар.

4 апреля стало известно, что удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей.

5 апреля Шмыгаль сказал, что США не могут запретить Украине бить по российским НПЗ, ведь страна борется за свободу и независимость.

10 апреля глава Минобороны США Остин сказал, что Украине следует сосредоточиться на ударах по военным целям, чем атаковать нефтеперерабатывающие заводы на территории врага.

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