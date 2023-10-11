Суд залишив Шуфрича у СІЗО до 15 листопада

Київський апеляційний суд залишив під вартою народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, його підозрюють у державній зраді. Про це пише видання "Ґрати" з посиланням на свого кореспондента із зали суду.

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Судді залишили в силі ухвалу Печерського районного суду Києва від 15 вересня, той присудив Шуфричу тримання під вартою на два місяці без права внесення застави, пише ЗМІ.

15 вересня нардеп отримав підозру у державній зраді, за місцями проживання політика та у його близького оточення було 45 обшуків.

Зокрема, у Шуфрича знайшли георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби країни-окупанта і навіть військові кітелі.

Також правоохоронці показали знайдений під час обшуків у нардепа документ зі схемою "автономії" Донецька та Луганська від 2014 року.

За версією слідства, політик виконував завдання колишнього нардепа та агента ФСБ Володимира Сівковича й у 2021 році намагався дискредитувати та домогтися звільнення окремих співробітників української розвідки.

Шуфричу загрожує до 15 років ув'язнення.

4 квітня 2022 року тероборона Києва затримала Шуфрича за фотофіксацію блокпостів, але 16 травня йому вдалося виїхати з України, хоча за тиждень він повернувся.

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